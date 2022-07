Faltando menos de três meses para as eleições de 2022, é importante se informar sobre como é o sistema utilizado pelos tribunais eleitorais para definir os candidatos que serão eleitos. Atualmente, no Brasil existem duas configurações para se definir quem serão os representantes durante a contagem de votos, que são as eleições majoritárias e proporcionais.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a eleição majoritária é o sistema utilizado nas eleições para os cargos de Presidente da República, governador de estado e do Distrito Federal, senador e prefeito. Neste caso, vence o candidato que tiver maior número dos votos ou mais da metade, excluindo os votos em branco e os nulos.

Neste sistema ainda existe uma subdivisão que é definida pelo número de eleitores em um determinado município. Nas cidades que têm menos de 200 mil eleitores, a eleição majoritária é simples: vence quem tem o maior número dos votos apurados. Já onde há mais de 200 mil eleitores, vence o candidato que alcançar mais da metade dos votos.

Por outro lado, os resultados das eleições também podem ser definidos pelo sistema proporcional. Esta configuração é utilizada nas eleições para os cargos de deputado federal, deputado estadual, deputado distrital (DF) e vereador. Aqui os tribunais usam o cálculo do quociente eleitoral, que é a divisão do número de "votos válidos" pelo número de "vagas a serem preenchidas".

Segundo o TSE, este sistema considera que o eleitor votou de acordo com a ideologia do partido ou da coligação, ou seja, a representatividade deles. Com isso, quando o eleitor escolhe um candidato, ele define que aquele partido o representa. Portanto, mesmo que o candidato não seja eleito, o voto será somado aos demais votos do partido, que vão compor a eleição do partido ou coligação.

