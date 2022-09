Política Quase o fim da linha

Não era uma simples dor de cabeça. Longe disso, aliás. Em fevereiro de 2020, quando os médicos do Hospital Santa Mônica, após uma tomografia, constataram a gravidade do problema que Gustavo Mendanha, então prefeito de Aparecida de Goiânia, apresentava, eles não foram otimistas. “Na verdade é que naquele dia, o médico me desenganou. ‘O Gustavo está com três veias entu...