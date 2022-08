Política Quem são os candidatos ao governo de Goiás As convenções partidárias se encerram nesta sexta-feira (5), com o quadro de oito nomes ao governo estadual; veja lista

Goiás chega ao último dia das convenções partidárias, nesta sexta-feira (5), com oito nomes colocados para a disputa a governador do estado. Ficaram marcadas para esta sexta as convenções estaduais de partidos como o União Brasil, MDB, Patriota, Republicanos, Progressistas e PSD, além das federações do PSDB com o Cidadania e do PT com o PCdoB e PV. O Novo, ...