Para as Eleições de 2022, os eleitores poderão votar sem o título, mas precisam apresentar outro documento para conseguir realizar os votos para presidente, governador, senadores e deputados federais e estaduais.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para exercer o direito é preciso levar apenas um documento oficial de identificação com foto. O título de eleitor no dia do pleito não é obrigatório e pode ser substituído.

Na lista do que pode ser apresentado, serão aceitos identidade, carteira de motorista, certificado de reservista, carteira de trabalho, passaporte e até identidade funcional emitida por órgão de classe. A obrigação é de que tenha fotografia. Se esses documentos tiverem com a validade vencida, ainda assim devem ser aceitos.

Por outro lado, o eleitor precisa ficar atento porque tanto as certidões de nascimento como as de casamento não constam na relação do que pode ser apresentado na hora de votar em substituição ao título eleitoral.

E-Título

Além de documentos físicos, o eleitor poderá ainda apresentar o e-Título para votar este ano. Pelo aplicativo criado pela Justiça Eleitoral, os cidadãos podem utilizar a versão digital do tradicional título. Para entrar na sessão eleitoral, é preciso mostrar apenas o perfil no app.

Outro benefício que a aplicação oferece é a opção de visualizar informações importantes como a seção eleitoral, número do documento e pode até justificar e consultar o que está cadastrado na Justiça Eleitoral. Outro meio da consulta ao local de votação é o Portal do TSE.

Eleições

As Eleições Gerais de 2022 estão previstas para acontecer no dia 2 de outubro e, nas cidades em que houver segundo turno, ele será no dia 30 de outubro. Vale lembrar que o voto é obrigatório para brasileiras e brasileiros entre 18 e 69 anos e facultativo para pessoas analfabetas e jovens com 16 e 17 anos.

