Com a proximidade das eleições, pesquisas de intenção de voto divulgadas frequentemente ajudam a população a ter uma noção do cenário político, mas entre as porcentagens de candidato A e B, lá estão eles: os votos brancos e nulos dos que preferem se abster na escolha dos governantes. É aí que surge a dúvida: Se mais de 50% dos votos forem nulos, é feita uma nova eleição? Segundo especialistas, a resposta é não.

De acordo com a advogada e especialista em Direito e Processo Eleitoral, Anna Raquel Gomes, o cômputo dos votos em uma eleição é feito com base somente nos chamados votos válidos, ou seja, aqueles que foram atribuídos a um candidato ou legenda.

“Votos brancos e nulos são totalmente desconsiderados, não sendo contabilizados e, portanto, não interferem nos resultados das eleições”, detalha a advogada. Ela ainda exemplifica: “Se em um Estado temos 10 mil eleitores aptos a votar, mas somente 5 mil votaram, foram eleitos aqueles candidatos que receberam mais votos considerando os 5 mil eleitores votantes.”

Anna Raquel afirma que os votos brancos e nulos são considerados apenas para fins estatísticos, como um termômetro, por exemplo, da insatisfação do eleitorado.

O mesmo explica o advogado eleitoralista Diogo Crosara, que diz que o “não voto” é apenas um voto de exclusão neste momento e não impacta nas eleições. “Não é indicado, neste momento, que o eleitor venha com essa história de que não vai votar em ninguém. Porque se não votar, aqueles que votarem vão votar por ele”, arremata.

Novas eleições

Ainda conforme os advogados, o fator determinante para a realização de novas eleições seria somente a comprovação de fraudes.

Segundo Anna Raquel, “sendo esse o caso, aí sim, se aquele que foi eleito com fraude obteve mais da metade dos votos válidos no pleito, devem ser realizadas eleições suplementares ou então poderão ser feitas eleições indiretas pelas Casas Legislativas”, conclui.

O 1º turno deverá acontecer no dia 2 de outubro, conforme calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

