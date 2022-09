Política Seis em cada 10 eleitores goianos não sabem em quem vão votar para o Senado Pesquisa espontânea do Instituto Serpes mostra o eleitor ainda bastante desconectado da disputa

A pesquisa espontânea para o Senado do Instituto Serpes mostra o eleitor ainda bastante desconectado da disputa: 6 em cada 10 eleitores goianos não sabem em quem votar. No levantamento em que os nomes dos candidatos não são apresentados, o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) foi o único a crescer acima da margem de erro. Ele aparece com 14,9%, enquanto tinha 9,1% no...