Política Sem comprovar candidaturas, PTB perde dois nomes em chapa para deputado federal Duas mulheres não apresentaram documentação para atestar a veracidade de seus registros de candidaturas; partido ainda pode substituí-las

O plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) de Goiás entendeu, por unanimidade, a inexistência do registro de candidatura de duas candidatas a deputada estadual do PTB. Em seu voto, proferido na sessão desta segunda-feira (5), a relatora, desembargadora Amélia Martins de Araújo, explicou que as duas postulantes e o partido tiveram oportunidade de apresentar d...