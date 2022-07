Em entrevista ao jornalista Jackson Abrão nesta segunda-feira (4), os cientistas políticos Francisco Tavares e Robert Bonifácio traçaram um prognóstico das eleições de 2022, tanto em âmbito regional quanto federal. Para eles, enquanto Caiado tem grande chance de chegar forte ao segundo turno – enfrentado por “soma de opositores” - e Mendanha tem definhado alianças por erros políticos, no cenário nacional Lula deve ter votação expressiva no estado, mas deve enfrentar solidez de discurso conservador.

De acordo com Tavares, ponto corroborado por Bonifácio, “é certo que o atual governador estará em um eventual segundo turno”. O cientista vai mais além e diz que existe, inclusive, “a possibilidade de ele vencer no primeiro turno”, o que, conforme o especialista, é uma questão ainda pouco clara.

A chegada de Marconi Perillo pode balancear “o jogo”, uma vez que, apesar de um nível “considerável de rejeição”, é um político de expertise e muito conhecido entre os goianos. Porém, para Tavares, Caiado não tem um oponente propriamente dito, mas um conjunto deles que pode alterar os rumos da eleição.

“Não é que tem um grande opositor ao Caiado, mas tem vários que, somados, podem superar o nome dele e levar a eleição para o segundo turno. Mas ainda está muito cedo” para afirmar, disse o cientista. O especialista destacou ainda que os bons números de Lula nas pesquisas de intenção de voto, caso se confirmem, podem beneficiar o petista na corrida eleitoral e ainda influenciar no pleito goiano

“Analisando os dados, Lula terá uma votação relativamente expressiva no estado. Com isso, o PT pode ter uma candidatura ao governo minimamente competitiva”.

Erros políticos

Um nome que se movimenta com a pré-candidatura para o governo do Estado é o de Gustavo Mendanha, que segundo Robert Bonifácio, tem baixa rejeição entre os goianos, mas sofre com erros políticos.

“Mendanha é o menos conhecido da disputa, em relação a Marconi e Caiado, e a candidatura dele tem uma narrativa. Ele foi prefeito de Aparecida duas vezes, reeleito com a maior taxa, mas ele tem cometido erros e não tem tido sucesso de alianças políticas. Isso pode dificultar”, enfatizou o cientista.

Pauta ideológica e ameaça de golpe

Tanto para Bonifácio quanto para Tavares, as eleições de 2022, diferentemente das de 2018, devem ter o debate focado na economia, e não nas pautas ideológicas. Conforme Tavares, “não vai ser uma eleição em que as pessoas vão discutir elementos simbólicos que foram muito fortes em 2018.”

“As pessoas vão perguntar ‘Como está a inflação? Como está a comida na minha mesa?’. É uma eleição em que o tema econômico vai ser mais relevante”, disse.

“Nesse processo, quem apresentar o discurso de 2018 para o eleitorado de 2022, vai encontrar um sonoro não”, arrematou o especialista. Os cientistas também falaram sobre a possibilidade de haver uma tentativa de golpe, a depender do resultado das eleições. Para Bonifácio, a julgar pela trajetória e posicionamentos do atual presidente, Jair Bolsonaro, a hipótese de rachas na democracia não está descartada.

“Se você ver o histórico de Jair Bolsonaro, é um histórico de golpista. Inclusive, ele já foi preso por isso preventivamente, na época da Ditadura Militar”, acrescentou Bonifácio, destacando que ainda não é possível prever como será, exatamente, o desfecho da eleição.

“Analisando friamente os números em termos econômicos, quando Lula saiu da presidência, tínhamos indicadores melhores. Mas esses indicadores pioraram na época de Dilma Rousseff. Tudo depende de como será contada a história da campanha”, finalizou.