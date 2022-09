Política Susto do coração e broncas por merecer

Na manhã do dia 9 de outubro de 2019, Ronaldo Caiado estava despachando em seu gabinete no décimo andar do Palácio Pedro Ludovico, antigo Centro Administrativo, na Praça Cívica, quando uma dor estranha começou a lhe incomodar. “Era uma dor precordial”, descreve ele, no linguajar médico, mostrando a parte do peito onde ela ocorria. “Eu estava atendendo um líder políti...