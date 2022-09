Política TRE-GO já indeferiu 81 pedidos de candidaturas Nesta segunda, 12, prazo final para a Corte julgar os pedidos de registro, o tribunal indeferiu a solicitação do presidente do PDT em Goiás, George Morais, para concorrer a deputado estadual

O prazo para o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO) julgar os pedidos de registro de candidatura para eleição deste ano terminou nesta segunda-feira (12). Pelo menos 81 solicitações foram indeferidas pela Corte neste ano, sendo que em 18 delas os candidatos já apresentaram recurso. Os dados foram extraídos do site da Justiça Eleitoral às 16h desta segunda.Entre as decisões to...