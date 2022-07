Política Unidade Popular lança professor Pantaleão como candidato ao governo de Goiás A convenção também definiu os nomes do partido para a Assembleia Legislativa e para o Congresso Nacional

O Unidade Popular lançou nesta sexta-feira (29), durante convenção do partido, a candidatura de Reinaldo Pantaleão, mais conhecido como Professor Pantaleão, ao governo de Goiás. Também foi apresentada no evento a vice da chapa, Luciana Amorim. Formado em história, Professor Pantaleão é conhecido por liderar movimentos sociais no estado. Ele é natural do bai...