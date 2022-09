Política Vídeo engana ao atribuir ao PT proibição de plantio de soja no Mato Grosso Publicação homem também afirma que Movimento Sem Terra vai fiscalizar o agronegócio caso Lula seja eleito

É enganoso vídeo em que um homem afirma que o Partido dos Trabalhadores (PT) proibiu o plantio de soja em Mato Grosso até dezembro. Na verdade, o diretório estadual do partido propôs uma ação na Justiça para manter o período de plantio de setembro até o fim do ano, em vez de estender até fevereiro de 2023, com a alegada motivação de evitar a proliferação da praga “ferrugem a...