Política Veja 14 ferramentas que podem ajudar a decidir voto POPULAR elaborou lista de portais com dados sobre candidatos, parlamentares e contexto social e econômico

No dia 2 de outubro, eleitores irão às urnas para escolher presidente, governador, senador e deputados federais e estaduais. Decisões conscientes sobre o voto são tomadas com base em fatos. Para te ajudar a ter acesso a informações sobre os candidatos, posicionamentos daqueles que buscam reeleição e o contexto social e econômico de Goiás e do Brasil, o POPULAR elaborou u...