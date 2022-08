Política Veja quanto tempo cada candidato ao governo de Goiás terá na propaganda de rádio e TV Detalhes da distribuição do programa gratuito foram divulgados neste sábado (20) pelo TRE-GO

A propaganda eleitoral na televisão e rádio começa na sexta-feira (26) e o candidato Ronaldo Caiado (UB) terá a maior fatia, com 5 minutos e 6 segundos. O segundo maior programa será de Wolmir Amado (PT), com 2 minutos e 19 segundos. A informação foi divulgada neste sábado (20) pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO). A lista segue com Gustavo M...