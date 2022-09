Para Major Vitor Hugo (PL), é a população que vai avaliar seu desempenho no debate desta quarta-feira (21). O candidato, em entrevista ao POPULAR após o evento, também rebateu acusações feitas por Gustavo Mendanha (Patriota), durante embates que protagonizaram.

Mendanha disse mais de uma vez que, um dia antes do fim das convenções, o PL o procurou para articular uma composição com Vitor Hugo. O candidato nega.

“Em nenhum momento o PL cogitou coligação com ele, desde o momento em que eu assumi a presidência do PL em diante, jamais”, diz, ao lembrar que esse desejo era na verdade do antigo grupo político que comandava o partido, liderado por Magda Mofatto e Flávio Canedo.

Para ele, Mendanha usa de oportunismo político. “Se o presidente Bolsonaro estivesse mal hoje, ele estaria com o Lula”, voltou a dizer. Vitor Hugo reforçou que é ele próprio quem tem alinhamento completo com o presidente.

O candidato também rebateu a insinuação de que ele seria um fantoche de Caiado, usado para atacar Mendanha no debate. “Eu tenho publicado críticas ao governador o tempo inteiro”, lembra.

Para ele, o debate foi um momento de embates. “Eu acho que fui bem, consegui defender as minhas ideias e o nosso plano de governo”, disse.

Vitor Hugo também defendeu que ele seria a melhor opção, entre os candidatos competitivos, porque, na sua visão, Caiado é traidor e Mendanha oportunista.

