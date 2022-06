Em 2017, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou o e-Título, um aplicativo para servir como alternativa ao documento impresso. Desde então, o aplicativo passou por diversas atualizações e pode ser baixado pelo eleitor a qualquer momento, inclusive no dia da votação.

Segundo o TSE, o app permite acesso rápido e fácil às informações dos eleitores cadastrados na Justiça Eleitoral, como: zona eleitoral, situação cadastral, certidão de quitação eleitoral e a certidão de crimes eleitorais.

Porém, se o eleitor não tiver feito o cadastro biométrico no Cartório Eleitoral, ele precisa apresentar o título em papel, acompanhado com outro documento com foto no dia da votação para ter acesso à urna.

Disponível nas plataformas iOS ou Android, o aplicativo pode ser baixado em smartphones e tablet. Desde 2020, para acessar o usuário pode entrar com número do CPF sem precisar do número do título de eleitor. O app é acessível para pessoas com deficiência visual e por ele ainda é possível se cadastrar como mesário voluntário.

Leia também:

- Eleições 2022: saiba como checar sua situação eleitoral

- Saiba qual documento é preciso levar para as eleições 2022

- Em tempos de pandemia, confira se biometria é obrigatória para as eleições de 2022