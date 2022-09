Política Voluntários já são maioria dos mesários em Goiás Com 31.442 cadastros espontâneos até o momento, número já é 22% maior que o registrado em 2018; com as convocações, TRE-GO espera contar com 58.524 no dia do pleito

Em Goiás, 31.442 pessoas se voluntariaram para ser mesário na eleição de 2022. O número representava 58% do total de pessoas convocadas, até a terça-feira (30), pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO). Outros 28.583 não são voluntários e completam o total de 54.025 mesários que devem trabalhar no pleito estadual. O TRE-GO espera ter, no dia 2 de outubro, 5...