Política Wilder Morais, candidato a senador, diz que o "Senado se acovardou” Último entrevistado da série do POPULAR e rádio CBN/Goiânia com os postulantes ao Senado, candidato do PL cobra análise de impeachment de ministros do STF

“Infelizmente, depois que eles botam a capa, eles viram uma outra pessoa”, disse o candidato ao Senado pelo PL, Wilder Morais, sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), durante sabatina nesta sexta-feira (16). O último entrevistado da série do POPULAR e rádio CBN/ Goiânia com postulantes ao Senado explicou sobre o jantar em seu iate, em 2017, que contou com a p...