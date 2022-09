No quarto episódio do Bora Votar?, um podcast especial da CBN Goiânia e do jornal O POPULAR, Cileide Alves e Fabiana Pulcineli avaliam a primeira semana de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV e o que as doações milionárias para candidatos proporcionais dizem sobre as estratégias dos partidos políticos.

Os campeões de doação são as próprias siglas, com recursos dos fundos públicos que somam quase R$ 6 bilhões.

