Política O que acontece se não votar e nem justificar nas Eleições 2022? Como o voto é obrigatório no Brasil, o eleitor que não votar em 2022 e nem justificar, terá algumas restrições

Em época de eleições, é comum vir o questionamento — “o que acontece se eu não votar?”. Como o voto é obrigatório no Brasil, o eleitor que não votar em 2022 e nem justificar, terá algumas restrições. Porém, se não votar, mas justificar, não terá consequências. De acordo com o Código Eleitoral, quem não votar e não regularizar a situação com a Justiça Eleito...