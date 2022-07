Política Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo? De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral

O eleitor que não votar no primeiro turno das Eleições 2022 pode e deve votar no segundo turno. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não fica restrita de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja...