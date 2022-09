O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) iniciou na manhã desta terça-feira o processo de carga e lacre das urnas eletrônicas das zonas eleitorais de Goiânia que serão utilizadas no primeiro turno das Eleições Gerais de 2022. Com início nesta segunda (19), o processo começou nas cidades do interior de Goiás e segue até o dia 30 de setembro.

Os processos garantem ao eleitor que o voto registrado na urna será computado de forma totalmente segura. A carga consiste na transferência para as urnas eletrônicas dos dados dos eleitores e dos candidatos, de acordo com as seções eleitorais. Após o processo de carga, são colocados lacres nos compartimentos das máquinas, assinados pelos juízes eleitorais, promotores e representantes de partidos e coligações, convocados para acompanhar todo o processo.

Desde o final de agosto, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) iniciou o sistema de lacração das urnas no país. De acordo com o ministro do TSE, Alexandre de Moraes, a única coisa secreta em todo o processo é o voto. “Nunca isso foi acompanhado por tantas pessoas e isso é muito bom, porque legitima cada vez mais a Justiça Eleitoral. Isso mostra que a Justiça Eleitoral atua de forma pública, transparente e confia nos seus sistemas. Não há nada de secreto na Justiça Eleitoral. A única coisa secreta é o voto”, afirmou o ministro.

Carga e lacre

O processo de carga faz a transformação dos códigos-fontes para a linguagem binária, lida pelas máquinas. A geração de mídias e a lacração são uma das etapas finais do ciclo de verificação dos programas que serão usados nas votações do primeiro e do segundo turnos das eleições, marcados para 2 e 30 de outubro, respectivamente.

Na ocasião, as urnas são configuradas para as seções eleitorais, primeiro com a inserção do cartão de memória, contendo as informações de candidatos, cargos e os eleitores que votam na referida seção. Em seguida, é realizado o teste da urna para verificar se os dispositivos estão funcionando corretamente.

Todos os compartimentos da urna são lacrados e o equipamento já identificado por municı́pio, local de votação e seção eleitoral é guardado na sua respectiva caixa. Os lacres são assinados pelo juiz eleitoral e por todas as autoridades presentes.

Na véspera do pleito, ocorre a verificação dos sistemas usados na totalização e envio dos dados.

