Política "Eleitor do Caiado votará em Bolsonaro e eleitor do Bolsonaro votará em Caiado", diz Ciro Nogueira Ministro da Casa Civil e presidente nacional do Progressistas participa da convenção estadual do partido na capital

Em Goiânia, na convenção estadual do Progressistas, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, reforçou a aliança estadual do partido com o governador Ronaldo Caiado (UB). Aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), declarou: "Eleitor do Caiado votará em Bolsonaro e eleitor do Bolsonaro votará em Caiado." Em Goiás, Bolsonaro apoia a candidatura do deputado federal Vit...