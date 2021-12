Política Elite dos servidores reage a aumento para policiais e fala em maior greve em 9 anos Insatisfeitos com a previsão de reajuste salarial apenas para policiais em 2022, categorias ameaçam deflagrar movimento tão grande quanto as promovidas em 2012 durante o governo Dilma Rousseff (PT)

Servidores federais insatisfeitos com a previsão de reajuste salarial apenas para policiais em 2022 ameaçam deflagrar uma greve tão grande quanto as promovidas em 2012 durante o governo Dilma Rousseff (PT). Rudinei Marques, presidente do Fonacate (Fórum Nacional das Carreiras de Estado), afirmou nesta quinta-feira (23) que muitas categorias já se preparavam para mobilizaçõ...