Política Em ação, Câmara defende legalidade do Código Tributário de Goiânia A mesa diretora da Casa respondeu à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) protocolada pelo Partido dos Trabalhadores, contra a matéria aprovada no ano passado

A mesa diretora da Câmara Municipal de Goiânia defendeu a legalidade do Código Tributário do Município de Goiânia, em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) protocolada pelo diretório estadual do Partido dos Trabalhadores (PT). A Casa argumenta, no texto, que o projeto não viola princípios legais ou de capacidade contributiva e vedação ao confisco. Na ação, ...