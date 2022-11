Política Em contato com Gleisi Hoffmann, Caiado pede recuo de petistas sobre taxação do agro Governador de Goiás aproveitou as articulações do grupo do presidente Lula em favor da PEC da Transição para pedir contrapartida de apoio do PT

O governador Ronaldo Caiado (UB) aproveitou as articulações do grupo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em favor da proposta de emenda à Constituição (PEC) da Transição para pedir contrapartida de apoio do PT aos projetos que criam a contribuição do agro em Goiás. O POPULAR apurou que, procurado pela presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann,...