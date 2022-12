Durante seu discurso na solenidade que o diplomou como governador reeleito, nesta segunda-feira (19), Ronaldo Caiado (UB) declarou ser um defensor "intransigente da democracia", destacou a importância do respeito ao resultado das urnas e mencionou que o descumprimento de normas constitucionais traria consequências.

O discurso foi feito em uma transmissão virtual, uma vez que Caiado ainda está em São Paulo, após ser submetido a uma cirurgia no coração.

Conforme o governador, reeleito no primeiro turno, "o Brasil precisa de paz" e qualquer questão social "provocada pelo descumprimento das regras da democracias, provocará sequelas irreparáveis".

"Eu, chegando aos meus 73 anos de idade, sou defensor intransigente da democracia, respeitando as normas constitucionais, onde nossas vitórias ou derrotas se dão no campo da democracia, respeitando o resultado das urnas", pontuou.

Mais cedo, Daniel Vilela, vice-governador eleito e também diplomado no evento, declarou que a relação do governo estadual e do governo federal eleitos seria "natural", partindo de um governador e um presidente maduros "que sabem trabalhar pelo Estado e pelo país".

Ainda em seu discurso, Caiado elencou uma série de requisitos que, segundo ele, são indispensáveis para os eleitos para o Executivo e Legislativo, entre eles espírito público, governança com "consulta à consciência " e respeito ao dinheiro público.

Leia também:

- Governador, deputados e senador eleitos em Goiás são diplomados e ganham direito à posse

- Vereadores estão confiantes em aumento de cadeiras na Câmara de Goiânia