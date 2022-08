O presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera a corrida ao Palácio do Planalto entre os goianos, com 40,8%, contra 35,5% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aponta a segunda rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR realizada dos dias 13 a 17 de agosto. No primeiro levantamento feito após as convenções partidárias, Bolsonaro oscilou positivamente e Lula variou para baixo, o que provocou a distância entre os dois de 5,3 pontos porcentuais.

Na pesquisa anterior, realizada dos dias 10 a 14 de julho, os dois candidatos estavam empatados tecnicamente, com 38,7% e 37,3%, respectivamente.

Neste novo levantamento, o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) e a senadora Simone Tebet (MDB-MS) registraram oscilação positiva, de 1,6 ponto e 0,4 ponto, respectivamente. Ciro aparece com 6,6% das intenções de voto e Tebet, com 2,5%.

A pesquisa havia incluído o nome do empresário Pablo Marçal (Pros), que acabou não conseguindo disputar por conta de mudança do diretório nacional determinada pela Justiça. Ele aparece com 1,5%.

Outros cinco candidatos a presidente aparecem com 0,2% ou 0,1%.

Na pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são apontados em uma cartela ao eleitor, apenas 7,6% dos eleitores afirmam não ter definido o voto, enquanto 4,4% querem anular ou não pretendem votar.

A margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Espontânea

O levantamento espontâneo, quando os entrevistados não recebem cartela com os nomes dos candidatos, aponta o alto nível de consolidação dos votos para a disputa presidencial. Apenas 19% dos goianos afirmam estar indecisos.

Bolsonaro também abriu vantagem de 5,1 pontos porcentuais, alcançando 37,8%. Lula tem 32,7%. Na rodada anterior, eles estavam em empate técnico, com 33,8% do presidente e 31% do petista. Com relação a julho, Bolsonaro conseguiu subir 4 pontos porcentuais, enquanto Lula oscilou apenas 1,7 ponto.

Ainda na espontânea, Ciro Gomes aparece com 4,1% e Tebet, com 1,4%. Dos 801 eleitores entrevistados, 3,4% afirmaram que vão anular o voto ou não comparecerão às urnas.

No levantamento realizado pelo Serpes em janeiro, contratado pela Associação Comercial e Industrial de Goiás (Acieg), Lula aparecia com 40% das intenções de voto, contra 27,8% de Bolsonaro.

Estratificação

Na divisão por grupos da pesquisa estimulada, Lula empata com Bolsonaro entre as mulheres: o petista aparece com 36,5% e o presidente aparece com 34,4%. Já entre os homens, o líder na pesquisa tem 13,8 pontos de frente: 48,1% a 34,3%. Entre as eleitoras, o índice de indecisão sobre a disputa presidencial ainda é bem mais alto: 11,3% contra 3,5% dos homens.

Bolsonaro alcança maiores índices de intenção de voto no universo de 30 a 49 anos (42,1%) e goianos que cursaram nível médio (47,4%). Lula supera o presidente no eleitorado com ensino fundamental (44,9% a 34,1%) e empata tecnicamente entre os jovens (38,8% para o presidente e 38,3% para o petista).

Entre eleitores do ensino superior, Bolsonaro aparece com 38,6% e Lula, com 34%. Neste grupo, Ciro Gomes alcança seu maior porcentual (7,8%).

Na divisão por regiões, o ex-presidente tem os melhores índices no Norte (41,2% contra 39,5% de Bolsonaro) e Sul (39,5% a 38,4%). Goiânia garante a Bolsonaro a maior intenção de voto (42%), seguida pela Região Sudoeste (41,7%). Na capital, Lula tem apenas 30,8%.

