Em Goiás, Doria se contradiz sobre conversas com siglas

A visita do pré-candidato à Presidência da República João Doria (PSDB) a Goiás, nesta sexta-feira (20), foi marcada por defesa do resultado das prévias nacionais do partido, declarações contraditórias sobre articulações com outras siglas e apoio à candidatura de Marconi Perillo (PSDB) ao Executivo estadual. O ex-governador de Goiás voltou a demonstrar entusiasmo em e...