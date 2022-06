Política Em Goiás, negros têm 3 vezes menos chances de se elegerem Levantamento considera as disputas de 2014, quando o TSE começou a divulgar dados de cor ou raça dos candidatos, e de 2018; entre os eleitos, nove mudaram a autodeclaração entre os dois pleitos

“Certa vez, em um evento, fui subir ao palco e uma pessoa me disse que, ali, era só para eleitos. As pessoas conseguem falar isso com certa tranquilidade porque estão acostumadas a ver que o poder não tem a cara de uma mulher preta. Nesse mesmo evento, vi um homem branco fazer memória de quatro gerações de sua família na política em Goiás.” O relato é de Elenízia da Mata, a pr...