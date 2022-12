Política Em meio a desfiliações, Câmara de Goiânia aprova o orçamento de 2023 Com vereadores do PRTB e PMB deixando seus partidos e outros falando em mudança de sigla, parlamentares aprovaram a LOA em segunda votação

Três vereadores de Goiânia se desfiliaram de seus partidos. Leandro Sena e Anderson Sales deixaram o PRTB e Ronilson Reis saiu do PMB. Os comunicados dos partidos sobre o tema foram lidos no início da sessão desta terça-feira (20). De acordo com Sena, ele e um grupo de cinco vereadores estão buscando novo partido para os próximos dois anos. O parlamentar afirma que ...