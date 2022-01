Política Em Minaçu queda chega a 34,99%; em Terezópolis, 30,87%

Na lista de cidades que registraram queda no Índice de Participação dos Municípios (IPM), o maior impacto é na Prefeitura de Minaçu, 34,99%. O prefeito Carlos Lereia (PSDB) afirma que entrou com ação judicial questionando os dados. O chefe do Executivo argumenta que o município tem usina de geração de energia em seu território e, por isso, tem direito a fatia maior....