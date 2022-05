Política Em novo posicionamento, TCE-GO aprova contas de 2018 Tema foi discutido em sessão nesta segunda-feira (16); documento será encaminhado à Assembleia Legislativa de Goiás

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) mudou posicionamento tomado em 2019 e decidiu, nesta segunda-feira (16), pela aprovação, com ressalvas, das contas do exercício de 2018, ano em que Marconi Perillo (PSDB) e José Eliton (na época no PSDB, atual PSB) estiveram na gestão. O parecer prévio será encaminhado à Assembleia Legislativa de Goiás, responsável pelo j...