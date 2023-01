Política Em prévia, governadores discutem arrecadação Na Assembleia Legislativa de Goiás, Leite disse que a estabilidade financeira dos estados é ponto fundamental para debate com a União

Em visita a Goiânia para receber título de cidadão goiano, o governador do Rio Grande do Sul e futuro presidente nacional do PSDB, Eduardo Leite, disse nesta quinta-feira (26) que a perda da arrecadação dos estados deve ser prioridade na primeira reunião dos governadores com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para tratar da gestão, marcada para esta sexta-feira. El...