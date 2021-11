Política Em sinal de luto pela morte de Iris, bandeiras são hasteadas a meio mastro na Praça Cívica O político tratava de complicações clínicas decorrentes de um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico e morreu na manhã desta terça-feira (9)

As bandeiras do Brasil, Estado de Goiás e a de Goiânia foram hasteadas a meio mastro na manhã desta terça-feira (9), na Praça Cívica , em Goiânia, em sinal de luto pela morte do ex-governador e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende. Aos 87 anos, o político morreu no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde estava internado desde o dia 31 de agosto. O político tra...