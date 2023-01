A embaixada no Brasil de países como Estados Unidos, Reino Unido e França repudiaram os ataques terroristas por parte de bolsonaristas radicais ocorridos na tarde deste domingo (8), em Brasília. Vândalos invadiram e depredaram as sedes do governo federal, Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF). Devido à gravidade da situação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou intervenção federal no Distrito Federal.

Pelas redes sociais, a Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil condenaram “os ataques às instituições democráticas e aos edifícios governamentais em Brasília”. “Invasões por indivíduos que não aceitam um resultado eleitoral violam a democracia de um país. Exortamos o fim imediato desses ataques”, escreveu.

Já a embaixadora do Reino Unido no Brasil, Stephanie Al-Qaq publicou: “Condenamos as violentas cenas de ataque às instituições hoje em Brasília. Reafirmamos nossa confiança na força da democracia do Brasil e no bom funcionamento de seu processo democrático”.

A Embaixada da França retuitou uma publicação do presidente Emmanuel Macron na qual ele diz: “A vontade do povo brasileiro e as instituições democráticas devem ser respeitadas! O Presidente @LulaOficial pode contar com o apoio incondicional da França.”

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, afirmou estar “profundamente preocupada” com o que está acontecendo no Brasil, e destacou que o Parlamento “está ao lado do Governo @LulaOficial e de todas as Instituições legitima e democraticamente eleitas.”

Os presidentes da Argentina e do México, Alberto Fernández e Andrés Manuel também se manifestaram condenando os ataques e defendendo o sistema democrático brasileiro.

