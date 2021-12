Política Embate entre MDB e PP em Anápolis será resolvido em janeiro Governador Ronaldo Caiado (DEM) deve convocar reunião no início do ano para tentar pacificar conflito local que provocou atrito entre MDB de Daniel Vilela e o PP de Alexandre Baldy

O embate político em Anápolis que acabou colocando o PP em atrito com o MDB de Daniel Vilela deve ser resolvido apenas em janeiro, em reunião no Palácio das Esmeraldas, entre o governador Ronaldo Caiado (DEM) e os envolvidos no assunto. Segundo o apurado, Caiado avisou o prefeito da cidade, Roberto Naves, a respeito do encontro para pacificar os ânimos, e que isso não ...