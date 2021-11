Política Emenda jabuti muda regras do Cheque Moradia Mudança desobriga construtoras de utilizar recurso do programa necessariamente na obra pactuada com a Agehab; alteração foi incluída em projeto sobre gratificação de atividade socioeducativa

O governador Ronaldo Caiado (DEM) sancionou, nesta quarta-feira (24), mudanças na lei do Cheque Moradia, que agora desobriga construtoras de utilizar os recursos do programa necessariamente na obra de interesse social pactuada com a Agência Goiana de Habitação (Agehab). Presidente da Agehab, Pedro Sales, diz que a modificação trará maior agilidade nas construções.A...