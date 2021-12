Política Emenda jabuti que altera teto de gastos é alvo de críticas

Embora o governador Ronaldo Caiado (DEM) tenha enviado no dia 8 de novembro à Assembleia Legislativa de Goiás uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) com mudanças no teto de gastos, a bancada governista na Casa fez acordo para incluir o texto na PEC do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), aprovada nesta quinta-feira (2), em primeira votação. A em...