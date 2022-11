Política Emenda que dobra salário de servidor em Goiânia não foi votada A proposta constava no sistema como parte do relatório do vereador e já não consta mais no site do legislativo municipal

A emenda que propunha a concessão de um prêmio de até 100% da remuneração de servidores efetivos que tenham sido secretários ou ocupado cargos eletivos não chegou a ser aprovada na Comissão do Trabalho na Câmara Municipal de Goiânia, como foi publicado na edição desta sexta-feira (25) do POPULAR. A proposta constava no sistema como parte do relatório do veread...