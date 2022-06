Política Emendas ‘pix’ ultrapassam orçamento de prefeitura Verbas recebidas por Itauçu, via parlamentares estaduais e federais, equivalem a 395% do que a cidade teria para investir com recursos próprios; especialista aponta para dependência

A quantidade de recursos enviados por parlamentares estaduais e federais aos municípios goianos via “pix orçamentário” equivale a até 395% do valor previsto por um município para investimentos em 2022, o que, para especialistas, demonstra a dependência que cidades têm de deputados e senadores para custear serviços e fazer obras. A análise do POPULAR comparou a soma...