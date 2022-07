Política Emendas ‘privatizam’ 16,6 milhões de reais Propostas integram a Lei Orçamentária Anual 2022; entre beneficiados listados por 25 parlamentares, estão associações, instituições filantrópicas e privadas, igrejas e eventos privados

Ao menos R$ 16,6 milhões do orçamento foram propostos para beneficiar associações, entidades filantrópicas, instituições privadas, igrejas e eventos privados em Goiânia. Isso de acordo com as emendas impositivas, propostas na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022, pelos vereadores da capital. Os parlamentares ainda aguardam o relatório final da Prefeitura com as emendas ...