Empresário bolsonarista Luciano Hang tem conta suspensa pelo Twitter

A conta no Twitter do empresário e dono das Lojas Havan, Luciano Hang, considerado um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL), foi suspensa pela rede social nesta quarta-feira (12). A plataforma alega violação de regras. A assessoria de imprensa do Twitter explicou que a rede social "bloqueou a referida conta (@LucianoHangBr) uma vez que a ordem ...