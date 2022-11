Política Empresário e empresas com sede em Goiás têm contas bloqueadas Ministro Alexandre de Moraes listou 43 pessoas físicas e jurídicas no país que são investigadas por liderar e financiar bloqueios de rodovias

Empresas com sede em Goiás e um empresário de Itumbiara são alvos da determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para que tenham as contas bloqueadas pelo Banco Central. O magistrado listou 43 pessoas físicas e jurídicas que são investigadas por liderar e financiar os bloqueios nas estradas, em atos antidemocráticos, realizados depo...