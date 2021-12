Política Empresa que usou slogan da campanha de Bolsonaro em outdoor é notificada pelo MP Eleitoral Segundo o promotor eleitoral Haroldo Caetano, a mensagem traz uma conotação eleitoral, e a propaganda é proibida por lei quando ocorre fora do prazo; proprietário alega patriotismo

Uma empresa de Goiânia que atua no ramo da publicidade foi notificada pela Ministério Público Eleitoral após instalar um outdoor com a imagem da bandeira nacional e a frase “Brasil acima de tudo” às margens da BR-153, no Bairro Água Branca. Segundo o promotor eleitoral Haroldo Caetano, a mensagem traz uma conotação eleitoral, já que se trata de parte do slogan da campanha p...