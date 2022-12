Política Projeto que cria vagas de vereador na Câmara de Goiânia tem assinaturas misteriosas Proposta que cria quatro cadeiras para vereadores tem 13 rubricas, sendo cinco sem identificação; polêmica pode ser considerada inconstitucional e já colocou matéria na gaveta

Cinco das 13 assinaturas de vereadores que constam no projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município que cria quatro novas cadeiras na Câmara de Goiânia continuam sem identificação e, segundo a Casa, devem permanecer desta forma. O entendimento do Legislativo goianiense é de que a boa-fé do vereador responsável por pedir as assinaturas aos colegas é suficiente para legitimar ...