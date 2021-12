Política Enquete popular não oficializa Bolsonaro como Personalidade do Ano da Time O resultado citado pelos autores e divulgado em 7 de dezembro se refere à enquete feita anualmente pela publicação na internet, o que não representa o resultado final

É enganoso que Jair Bolsonaro (PL) tenha sido eleito Personalidade do Ano pela revista Time. O presidente venceu votação popular na internet, o que é diferente da escolha feita pelos editores, que determina o título oficial. Capas da revista que circulam nas redes com a suposta conquista são falsas. Conteúdo verificado: Vídeos no Facebook expõem montagens de ...