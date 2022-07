Política Entenda o horário de votação das eleições 2022

As eleições em 2022 terão horário de votação uniformizado pelo horário de Brasília em todo País. A definição do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é que neste ano, no dia da eleição, todas as unidades da Federação, sem exceção, devem observar o mesmo horário oficial de Brasília. Essa regra não se aplica ao voto no exterior. Na época da discussão, no ano passado, o mini...