Aprovado no Plenário da Assembleia Legislativa, o projeto do governo de Goiás que altera a carga horária dos professores da rede pública chegou nesta segunda-feira (12) à Casa Civil. O projeto passará agora para sanção do governador Ronaldo Caiado (UB). Mas o que de fato muda com a aplicação da lei?

Segundo a secretária estadual de Educação, Fátima Gavioli, a proposta do projeto de Lei nº 10882/22 vai adequar a carga horária dos professores da rede estadual de educação conforme prevê a Lei 11.738 de 2008. “Hoje, os professores trabalham em média 35,33 horas semanais, mas recebem como se trabalhassem 40 horas semanais. O que causa dano ao erário”, pontua.

Para a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego) Bia de Lima, a nova lei trará problemas práticos, além dos financeiros para os professores. “São economias que vão causar muitos prejuízos. Nem todos terão condições de cumprir a carga horária no mesmo local e terão de se redobrar para atender a nova demanda”, explica.

Fátima ressalta que o objetivo da Seduc é para que todos os professores trabalhem na mesma escola, mas reconhece que eventuais deslocamentos poderão acontecer. “Agora, quanto à carga horária não consigo compreender, pois os professores fizeram concurso para trabalhar 40 horas semanais. Então penso que se organizaram para cumprir o que estava previsto no edital”, afirma.

A nova lei prevê alteração na carga horária também aos profissionais que têm contrato de 30 horas. “Serão 24 horas-aula e 10 horas-relógio correspondentes a 3 horas na unidade escolar e 7 horas em atividades análogas. No caso dos contratos de 20 horas, da mesma forma, serão 16 horas-aula, mais 7 horas-relógio para cumprimento de 2 horas na escola e 5 horas para atividades afins fora da escola”, pontua a Seduc.

A deputada estadual, Adriana Accorsi (PT), que votou contra o projeto, acredita que a nova lei é um retrocesso no desenvolvimento do processo educacional no estado de Goiás. “Manifesto a minha tristeza com esse projeto. É um retrocesso para os direitos dessas pessoas tão sofridas e que nesse governo já tiveram tantas perdas nos seus direitos”, pontua.

Gratificação

De acordo com Fátima, o governo de Goiás deve enviar no início do ano que vem, um projeto à Alego que prevê gratificação para os professores que cumprirem 40 horas semanais. “O que vai gerar um aumento de cerca de 25% no salário dos professores”, diz. Segundo a Seduc, a rede estadual de ensino conta com 17 mil professores regentes entre contratos e efetivos.

Como é:

Nº de aulas: 28 aulas

Tempo de cada aula: 50 minutos

Atividades: 12 horas

Total de horas semanais: 35,33 horas

Como fica:

Nº de aulas: 32 aulas

Tempo de cada aula: 50 minutos

Atividades: 13,33 horas

Total de horas semanais: 40 horas (sendo 5 horas na escola e 9 horas destinadas à formação continuada e ou a laboração livre)

