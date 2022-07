Política Entidades goianas não confirmam adesão a carta por democracia Fecomércio-GO recua após dizer que iria assinar e afirma não ter decidido; Acieg informa que não vai participar, Fieg ainda discute e Faeg não respondeu

As entidades goianas ainda hesitam em apoiar manifesto em prol da democracia, que terá assinatura de associações do setor produtivo, como a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás (Fecomércio-GO) recuou da decisão de assinar e a Associação Comercial, Industrial e Serviços de Goiás (Acieg...